Des habitants de Vauban ont nettoyé la colline de la Bonne Mère

Une quinzaine d'habitants du quartier de Vauban, à Marseille, ont enfilé des gants et se sont armés de balais pour nettoyer la colline de la Bonne Mère.

"Je suis arrivé à Vauban il y sept ans. C'était franchement sale! Pourtant, c'est un endroit magique, la Bonne Mère, c'est notre mère à tous et nous devons en prendre soin." Voilà le constat de Magid, qui a décidé de prendre les choses en main. Ce strasbourgeois a crée un événement Facebook pour rassembler des riverains motivés pour passer un coup de balais aux pieds de la Bonne Mère.

Ce dimanche matin, ils sont une quinzaine a ramasser les canettes, mégots et autres déchets qui traînent dans le secteur. Karima est venue avec ses enfants "Les gens jettent de tout. C'est inadmissible! Ici viennent des touristes et c'est dommage pour l'image de Marseille. Alors nous venons nettoyer et je peux vous dire qu'on est motivé." explique-t-elle, en enfilant des gants. A côté d'elle Dina, 8 ans, passe le balais, même s'il est plus grand qu'elle. Même le maire de secteur, Yves Moraine, a mis la main à la pâte pour donner l'exemple.

Nous devrions tous prendre au mois une heure pour ramasser des déchets de temps en temps

"Nous devrions tous prendre au mois une heure pour ramasser des déchets de temps en temps. C'est comme ça que les choses pourront évoluer" conclu Marie, en tenant un grand sac plastique rempli d'un tas de détritus.