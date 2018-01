Villeneuve-Saint-Georges, France

Pour le conseil départemental du Val-de-Marne, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir mais une vigilance accrue. Après les intempéries de la semaine dernière le niveau de Seine est stable. Concernant la Marne, "_on a assisté une légère décrue"_commente Ève Karleskind, directrice du service assainissement et environnement au Conseil Départemental du Val-de-Marne. Il est d'ailleurs interdit d'accéder aux promenades en bord de l’eau à Joinville, Bry-sur-Marne, Le Perreux, Nogent, Champigny et Saint-Maur.

Une rue totalement inondée à Villeneuve-Saint-Georges

A Villeneuve Saint-Georges, le parking de la gare RER (situé en bord de Seine) a été fermé à titre préventif et une rue (situé au bord de l’Hyères) est totalement inondée. Manuel Menal, directeur général des services de Villeneuve-Saint-Georges résume la situation :"l'Hyères connait une décrue depuis ce week-end mais elle très est lente car la Seine est à haut niveau". Une rue (le chemin des pêcheurs) située sur les bords de l’Hyères a été donc été interdite de circulation, des passerelles ont été installées pour accéder à ces maisons qui sont régulièrement inondées.

Des poutres en bois ont été installées pour permettre aux habitants de circuler dans la rue © Radio France - Valentin Dunate

"La mairie nous ment"

Pour les habitants que France Bleu Paris a rencontrés sur place, la situation n’est pas aussi simple. Pour Laetitia "la mairie ment, elle nous dit que le niveau baisse, alors qu’en fait, nous on met des repères et l’on voit bien que ça monte". Les habitants se plaignent également de ne pas avoir d’informations précises. Christine se dit très inquiète car la dernière fois, "on a tout perdu. Personne ne nous informe, on ne sait pas, on est obligé d’attendre et à chaque fois c’est à la dernière minute et on perd tout ". Ce quartier a en effet été très impacté lors des intempéries de juin 2016. Les habitants ont en mémoire cet événement et redoutent le pire d'autant que les prévisions météos prévoient de nouvelles averses en fin de semaine.