Des habitants mobilisés contre un projet d'éolienne près du plateau d'Olloix

Une association d'habitants de Gourdon et de Montaigut-le-Blanc notamment, se mobilisent contre un projet d'implantation de six éoliennes. Une réunion a rassemblé une centaine de personnes ce dimanche soir.

Le projet d'implanter six éoliennes de 180 mètres de haut n'est pas encore validé, il n'est qu'au stade de l'étude de faisabilité mais il inquiète certains habitants. Ils ont créé le 11 août dernier une association locale "Vent debout contre les éoliennes" qui rassemble actuellement une trentaine de membres.

Des habitants prévenus pendant l'été

Pascal en est le secrétaire, il a appris par hasard, par ses voisins, qu'un projet était étudié pour implanter des éoliennes près de sa maison. Claire, elle, l'a appris dans le bulletin municipal. La réunion de ce dimanche soir visait "à informer la population car beaucoup ignorent qu'un projet éolien est en cours".

Au départ, Claire n'était pas "contre les éoliennes" sur le principe. Mais avec d'autres habitants interpellés, elle fait des recherches et elle a rencontré les promoteurs à l'origine du projet : "Moi ce qui me dérange c'est que d'une part, selon les études, l'Auvergne n'est pas un endroit où il y a beaucoup de vent par rapport au reste de la France et puis la zone d'implantation est à cheval sur une zone de protection des rapaces".

Inquiétudes sur la pollution visuelle et le tourisme

Anita est très inquiète pour la "pollution visuelle" que les éoliennes vont entraîner. Elle gère des chambres d'hôtes dans le château de Montaigut qu'elle a rénové avec son mari : "On est effrayé plus qu'inquiétés car les gens viennent ici pour le paysage préservé, le calme alors avec ça veut dire que c'est la fin de notre activité tout simplement". Anita estime aussi qu'avec l'implantation des éoliennes, les maisons du bourg vont perdre de la valeur.

Un projet "absurde et aberrant", Pascal

Pascal ne comprend pas pourquoi les promoteurs s'installent sur cette zone, "c'est absurde et aberrant, nous avons des chemins de randonnée, nous sommes sur un site magnifique et préservé et puis c'est à côté d'une zone natura 2000 et près d'une zone qui candidate pour être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco". Pascal et les autres membres de l'association demande "l'abandon pure et simple du projet sur ce site là".

L'association aimerait réunir le plus d'habitants possible pour dissuader les promoteurs de poursuivre le projet. Des promoteurs qui organisent ce mardi 29 août, une permanence public pour parler de leur projet à Montaigut-le-blanc.