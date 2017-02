Des haies replantées pour faire revenir les oiseaux dans le parc naturel régional des Alpilles

Le parc naturel régional des Alpilles se lance cet hiver dans une opération de replantation de haies. Quatre kilomètres et demi d'arbustes vont être replantés. Objectif : faire revenir les oiseaux dans le parc et favoriser la biodiversité.

Tous les parcs naturels régionaux ont un œil sur l'opération en cours dans le parc des Alpilles. Une opération de replantation de haies est en cours... Quatre kilomètres et demi de haies multi-essences vont être replantés, pour faire revenir les oiseaux, et notamment le rollier d'Europe (voir photo ci-dessous) ainsi que plusieurs espèces d'insectes.

Il faut dire qu'en cinquante ans, le parc a perdu près d'un tiers de ses haies. Elles ont été arrachées pour regrouper les parcelles, faire de la place, faciliter le passage des engins agricoles. Mais avec l'arrachage de ces arbustes, c'est une partie de la petite faune qui a disparu. Pour les faire revenir, le parc des Alpilles replante.

Les nouvelles haies seront composées de plusieurs essences du sud de la France, bien adaptées. Une partie des arbres seront plantés par les élèves du lycée agricole de Saint-Rémy, partenaire du parc sur cette opération. C'est Sébastien Vite, prof de sciences et techniques d'aménagement de l'espace qui supervise les opérations :

"On plante des micocouliers, des amandiers, des aubépines, des chênes, des nerpruns. Cela va faire revenir oiseaux et insectes. Tout le monde aujourd'hui a compris l'importance de préserver la biodiversité." (Sébastien Vite)

Un petit oiseau au plumage bleu turquoise est particulièrement visé par cette opération : le rollier d'Europe. Il a disparu de nos territoires ces dernières années, faute de pouvoir y nicher. En replantant des haies, le parc des Alpilles espère bien le faire revenir.

Le rollier d'Europe © Maxppp - .

Timothée Schwartz fait partie de l'association A Rocha, il est sûr qu'on va bientôt revoir le rollier voler au dessus de nos têtes :

"Cette espèce a absolument besoin d'arbres à cavité naturelle pour y nicher et s'y reproduire. Ce sont ces arbres que l'on retrouve dans les haies. La replantation va permettre le retour du rollier. Mais les haies vont aussi servir de perchoirs et de corridors écologiques pour d'autres espèces d'oiseaux et même d'insectes." (Timothée Schwartz)