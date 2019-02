Des kilos de déchets ramassés sur les berges du Loir

Vaas, France

Gilet orange sur le dos, une perche dans une main et un grand sac poubelle dans l'autre, quatre jeunes de la MFR et deux encadrants chasseurs écument les berges non loin de Vaas. Sur leur zone de 2-3 km, en un peu plus de deux heures, ils ont récolté pas moins de six grands sacs de déchets en tout genre : bouteilles, canettes, ferraille, morceaux de cabanons."C'est choquant, estime Robin, élève en bac pro gestion des milieux naturels, on ne pensait pas qu'il y en aurait autant."

Et encore, certaines années, les prises sont bien plus impressionnantes : "On a déjà trouvé une moto, une télévision, des chaises en plastique...", raconte Sylvie Rak des chasseurs de gibier d'eau. Des objets que les gens laissent après leur passage ou dont ils viennent se débarrasser dans la rivière.

Entre 8 et 10 mètres cubes de déchets

Organisés en petits groupes répartis sur plusieurs segments du Loir, les nettoyeurs récoltent ainsi tout ce qu'ils trouvent sur les berges accessibles au public. D'autres équipes naviguent en barque pour ramasser les déchets flottant à la surface de l'eau. Chaque année, l'opération permet de récolter "8 à 10 mètres cubes de déchets" qui sont ensuite transmis à des partenaires en charge de leur traitement, explique selon Pierre-Louis Chevreau, le président des chasseurs de gibier d'eau de la Sarthe.

Lequel se veut tout de même optimiste : "Au fil des ans, j'ai l'impression qu'on ramasse quand même un peu moins et que les gens deviennent de plus en plus éco-citoyens. Mais l'idéal reste de mieux éduquer la population, pour qu'on n'ait pas à faire ça."

L'opération sera renouvelée samedi 2 mars, cette fois sur la Sarthe. Les personnes qui souhaitent participer peuvent le faire en s'inscrivant au préalable auprès des chasseurs de gibier d'eau de la Sarthe.

Contact : Michel Rak, responsable nettoyage au 06 14 27 69 12.