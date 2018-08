Flavigny-sur-Moselle, France

Seize adolescents de 11 à 18 ans qui inspectent le moindre recoin du parc du Chaubourot, à Flavigny-sur-Moselle en Meurthe-et-Moselle. Ils sont munis de gants et de pinces et jettent les déchets dans les sacs poubelle. La collecte était nécessaire. "Il y a beaucoup de choses, des sacs, du carton, des capsules de bière, des canettes de sodas, des bouteilles d'eau", constate Léa. Samira remarque : "Il n'y a pas de respect. La facilité, c'est de jeter par terre". Cette bonne action citoyenne fait partie des chantiers loisirs jeunes. Ce dispositif prévoit la baisse du tarif d'activités de loisirs en contrepartie d'un travail pour l'intérêt collectif.

Un échange de bons procédés

Une semaine sur deux, les jeunes de la communauté de communes Moselle et Madon se mobilisent sous la conduite d'animateurs jeunesse. Un service citoyen le matin et l'après-midi, l'activité de loisirs est à demi-tarif. Les municipalités décident du programme des chantiers. A Flavigny-sur-Moselle, la mairie y participe depuis 2014 selon Dominique Ravey, adjointe à la mairie en charge de la cohésion sociale. "C'est une démarche citoyenne. Nous avons nettoyé les berges de la Moselle qui étaient dans un état lamentable. _Nous espérons que nous les sensibiliserons plus à la nature, à l'environnement. Et l'activité de loisirs, à demi-tarif, permet à des enfants qui ne partent pas de faire des activités intéressantes_", rappelle l'élue.

Une jeunesse qui s'implique

Avec ce chantier se construit une conscience écologique. "Là, on se défoule en ramassant. Par la suite, on va se défouler en s'amusant. Ça peut nous récompenser mais aussi nous faire réfléchir sur l'environnement", explique Nella, une adolescente. Les jeunes se sentent utiles.

Cela permet aussi de montrer une autre image de la jeunesse qui n'est pas que de la consommation et de la flemmardise.

Leurs travaux sont aussi remarqués par les habitants, raconte Marion, animatrice à la communauté de communes Moselle et Madon. "Beaucoup de personnes nous ont vus et sont venus interpeller les jeunes pour leur dire que c'était bien ce qu'ils faisaient. Cela permet aussi de montrer une autre image de la jeunesse qui n'est pas que de la consommation et de la flemmardise", fait-elle valoir.

Une fois le chantier fini, les adolescents retrouvent les joies des vacances pour un beach-volley.