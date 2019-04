Des mails d'un certain "glyphosatman" envoyés pour discréditer le militant écologiste mayennais Roger Godefroy

Arquenay, France

Jeudi et dimanche, un auteur anonyme a envoyé des mails via une adresse au nom de "Glyphosatman". Dans ces mails reçus par des journalistes de la presse locale et des membres d'associations écologistes, Roger Godefroy fait l'objet de menaces. L'auteur du mail l'accuse en effet le militant écologiste d'avoir utilisé du glyphosate pour traiter les mauvaises herbes des allées de sa maison. Avec, à l'appui, des photos prises devant et dans sa propriété, à son insu. Pour Roger Godefroy, cette affaire le dépasse totalement. Il explique avoir utilisé un produit naturel et qui ne contient pas de glyphosate contrairement à ce prétend le second mail. L'homme de 72 ans est retourné par cette situation qui prend de l'ampleur.

Le second mail envoyé dimanche 31 mars en fin de journée est signé des "Coquelicots sentinelles de l'environnement" mais il s'agirait d'une usurpation de signature selon les membres de la Fédération de l'Environnement qui se sont renseignés auprès de l'association concernée.

La gendarmerie de Meslay-du-Maine est chargée de l'enquête.