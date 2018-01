Mont Ventoux, Brantes, France

Le Parc Naturel Régional du Ventoux devrait se faire fin 2019. Renaud Muselier le président de la région lors de son passage à Vedène jeudi. Renaud Muselier assure que "sa décision est prise, on arrête les discussion et on passe à l'action".

Le maire de Monieux Alain Gabert, également président du Syndicat Mixte d'Equipement et d'Aménagement du Mont Ventoux, est ravi de l'engagement du président de la région mais il estime que "le consensus autour de la révision de la charte du futur parc sera compliqué"

La face nord du sommet du Ventoux ne sera pas dans le futur parc naturel

Depuis des années, le projet de Parc Naturel régional du Ventoux divise les élus. A Beaumont-Du-Ventoux, le maire est "très en colère contre le manque de sérieux" du président Muselier. Bernard Charasse annonce que ce qui appartient à la commune de Beaumont-Du-Ventoux ne sera pas dans le parc : "la partie nord du sommet avec la tour ne sera pas pas le parc du Ventoux".

Le maire de Malaucène, Dominique Bodon s'était battu contre le parc. Il s'estime "trahi" par Renaud Muselier mais il ne veut "pas être un ayatollah". Dominique Bodon pose ses conditions pour la création du Parc du Ventoux : réduire le périmètre du parc et changer la gouvernance du Syndicat Mixte d'Equipement et d'Aménagement du Mont Ventoux .

Le député Les Républicains de la circonscription du Ventoux, Julien Aubert était farouchement opposé au parc du Ventoux. L'annonce de Renaud Muselier lui parait prématurée mais Julien Aubert explique que la décision revient aux maires du Ventoux qui devront trouver un consensus.