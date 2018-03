7 gîtes pour des martres des pins ont été installés dans l'Avesnois, car les petits prédateurs ne trouvent plus d'arbres creux pour se réfugier et nicher. Une action dans le cadre du plan régional de restauration de l'espèce.

Locquignol, France

"Une martre, une maison" c'est le nom du programme lancé par la coordination mammalogique du Nord, le conseil départemental du Nord, l'ONF, et la fondation nature et découvertes.

L'idée c'est d'offrir un gîte aux mustélidés cousines des fouines qui ont de plus en plus de mal à trouver des arbres creux pour nicher et se réfugier, car par exemple dans la forêt de Mormal, les arbres dont les 2/3 ont été décimés pendant les 2 guerres mondiales sont trop jeunes pour que les pics noirs viennent y creuser une loge. Si ces gîtes sont très répandus au Royaume Uni, en France c'est une première.

7 petites cabanes en bois ont donc été installées sur des arbres à 4 mètres de hauteur dans la forêt de Mormal et dans un espace sensible du côté du Val Joly pour accueillir ces martres qui sont très importantes pour la biodiversité assure Hugo, bénévole au cercle mammalogique

A la fois, elles luttent contre des rongeurs qui peuvent nous apporter des maladies comme l''échinococcose ou la maladie de Lyme et c'est aussi important pour l'équilibre de la forêt car elles suppriment les animaux malades, ce qui assainit la forêt

Installation des gîtes dans la forêt de Mormal - coordination mammalogique du Nord

Après avoir installé des gîtes, la coordination va poser sur les arbres juste en face des pièges photos équipés de wifi pour suivre les martres, connaitre leur nombre, leur déplacement, le nombre de petits etc explique Claire Poirson responsable des activités sur la martre à la coordination mammalogique.

L'idée c'est aussi ensuite d'étudier les fientes des martres pour déterminer leur régime alimentaire, la part de rongeurs, d'oiseaux, d'insectes et de fruit, et à terme la coordination mammalogique aimerait pouvoir lancer des études génétiques des animaux en partenariat avec l'université de Liège.

Si vous voulez donner un coup de pouce à ce programme, les magasins Nature et Découvertes de Valenciennes et Euralille, pratiquent l'arrondi solidaire jusqu'en août.