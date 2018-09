Des marches citoyennes pour le climat ont lieu dans les grandes villes françaises ce samedi. C'est un particulier qui a lancé cet appel après la démission de Nicolas Hulot. Maxime Lelong a créé un événement Facebook pour l'occasion, "marche pour le climat" et des milliers d'internautes ont répondu présent.

Des milliers de personnes ont répondu présent à cet appel - Capture d'écran Facebook

D'abord prévu pour le dimanche 2 septembre, l'événement a été décalé au 8 septembre pour coïncider avec la mobilisation "#Riseforclimate" organisée au niveau mondial. A Paris, un rassemblement aura lieu sur la place de l'Hôtel de Ville à partir de 14 heures, puis un cortège s'élancera pour rejoindre la place de la République.

Les ONG et les politiques s'associent à l’événement

Attac et "Notre affaire à tous" appellent ainsi à soutenir le mouvement à Paris et en régions. Parmi les partis politiques, la France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ont annoncé vouloir participer. Pour autant, Maxime Lelong insiste sur le caractère citoyen du mouvement, qui prévoit "un cortège citoyen devant", suivi par les ONG, les syndicats et les partis politiques. "Il n'y aura pas de personnalité politique dans le cortège de tête", insiste-t-il.

Des rassemblements un peu partout en France

Quinze autres événements en France sont répertoriés sur la page Facebook, de Lille à Marseille en passant par Toulouse, Rouen ou encore Avignon. A Lyon, un rassemblement est prévu à 15 heures devant l'hôtel de Ville pour une chaîne humaine. A Bordeaux, un pique-nique aura lieu à midi avant une marche depuis le Miroir d'eau, à l'initiative d'une particulière, Anne-Charlotte. "On insiste sur le côté pacifiste, citoyen et familial", dit-elle. A Nantes, un rassemblement est prévu à 14 heures sur la place Royale et à Rennes sur la place de la Mairie.