Plusieurs marches pour le climat sont organisées ce samedi en Pays de Savoie.

Passy : à partir de 14h, départ officiel de la marche depuis Domancy (parking de Kiabi) et depuis Sallanches (salle Léon Curral). A partir de 15h, arrivée à la plage du lac de Passy où les marcheurs pourront faire plusieurs tours de lac en comptabiliser les kilomètres pour le climat. C'est une mobilisation à l'appel du collectif citoyen Coll'Air Pur qui milite pour la qualité de l'air en vallée de l'Arve.

Annecy : 14h, parc Charles Bosson avant une marche vers l'hôtel de ville

Chambéry : 14h, Palais de Justice

Chamonix : 14h place Jacques Balmat

Thonon : 12h, devant la salle des Ursules

Une réponse à l'appel de Nicolas Hulot

"Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue" pour l'environnement ? " A la question posée par Nicolas Hulot lors de sa démission surprise, des citoyens répondent "oui", d'abord sur les réseaux sociaux puis ce samedi dans la rue, sans passer par les cases ONG ou parti politique.

Plus de 100 000 signatures ont été récoltées par la pétition lancée sur change.orgpar Mathieu Hestin, un consultant en développement durable de 35 ans. "Il (Nicolas Hulot) disait se sentir seul, je me suis dit +on est là, il faut qu'il le sache+", raconte à l'AFP Mathieu Hestin.

Des milliers de citoyens mobilisés en quelques jours

110 000 personnes se disent aussi intéressées sur facebook rien que pour la Marche pour le Climat prévue à Paris ce samedi et lancée par Maxime Lelong. Ce père de famille assure lui aussi ne pas être engagés en politique ou dans des grandes ONG. Il a été rapidement approché par l'association 350.org, qui avait elle-même prévu un rassemblement le 8 septembre à Paris. Ils décident de fusionner les événements. Depuis, des dizaines d'ONG se sont jointes au mouvement.

L'initiative citoyenne a donc essaimé à travers toute la France et notamment en Pays de Savoie avec ces rassemblements.

