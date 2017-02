Des mécènes au secours des platanes à Montfavet

Des particuliers et des associations ont mis la main à la poche pour sauver le "patrimoine vert" d'un domaine à Montfavet, contraint d'arracher près de la moitié de ses platanes, des arbres malades.

Comme partout en France, le chancre coloré, un champignon très contagieux, dévaste les platanes de Provence.

Près de Toulouse, une grande collecte de fonds a permis de trouver des fonds pour replanter les platanes arrachés sur les berges du Canal du midi. Les entreprises, les particuliers ont donné plus de trois millions d'euros.

Un quart des platanes du Canal du Midi a été abattu à cause du chancre coloré © Radio France

En Vaucluse, mobilisation à Montfavet, pour le domaine du restaurant "Les Ombrages", particulièrement touché par la maladie du platane. Le propriétaire a dû faire arracher 24 de ses 60 platanes, "on a pleuré au début, avec la vision de ces arbres morts", se souvient Guy Clément.

Reportage de Charlotte Lalanne Partager le son sur : Copier

Des particuliers et des associations on donné plus de 10.000 € pour sauver ce "patrimoine vert" (et la collecte est toujours ouverte).

"Ca a été surprise de voir autant de gens passionnés par une propriété comme ça. Ca appartient à une espèce d'inconscient collectif. Ce qui m'a touché beaucoup, ce sont les commentaires, des gens qui ont donné, c'était pour eux quelque chose d'affectif et de très fort." - Guy Clément

Des érables et des sycomores ont été replantés.

"A la place de ces arbres, on a replanté 20 érables, qui n'ont rien à voir au point de vue grosseur... Il va falloir quatre-cinq ans pour qu'ils se développent un petit peu." - Guy Clément

Guy Clément Partager le son sur : Copier

Car tout cela coûte très cher. Pour arracher un seul platane et replanter un nouvel arbre, il faut compter 2.500 euros... La collecte de fonds est toujours ouverte, et pour donner, vous aussi vos pouvez contacter le 06.14.20.62.40