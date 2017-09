Pollution : Toulouse va se mettre à la circulation alternée

Le préfet annonce des mesures anti-pollution à Toulouse d'ici la fin de l'année. Comme Paris ou Lyon, quand il y aura pic de pollution, la préfecture décidera quels véhicules rouleront en fonction de leur vignette. Et une portion de l'A62, au nord de la ville, va passer à 110 km/h maximum.

C'est ce 20 septembre la "Journée Nationale de la Qualité de l'Air". Et alors que Nicolas Hulot vient d'annoncer les premières mesures de son plan climat, et notamment une prime à la casse pour permettre d'acheter un véhicule moins polluant, le but est de faire reculer la pollution atmosphérique. Le Préfet de Haute-Garonne prend lui aussi des mesures. Il annonce d'ici la fin de l'année, une circulation restreinte à Toulouse, les jours de pic de pollution, et à titre expérimental une réduction de la vitesse sur l'autoroute A62. On attend le détail de ces mesures qui vont entrer en vigueur très vite.

Une vignette (payante) sur tous les véhicules qui roulent à Toulouse

Le Préfet Pascal Mailhos passe à la vitesse supérieure, à commencer par une baisse de la vitesse sur autoroute sur l'A62 et des arrêtés pour restreindre les émissions des chaudières. Et en période crise, il y aura alternance de circulation lors des pics de pollution, non pas selon les plaques d'immatriculation, mais selon le degré de pollution de votre véhicule, vignette à l'appui comme à Paris et Lyon.

Il ne s'agit pas de dire "tel jour, chiffre pair ou impair", on parle de la réalité des émissions des véhicules. On aura des vignettes sur les pare-brises avec des codes couleurs selon les émissions de CO2. L'arrêté dira quelle couleur ne sera pas autorisée à circuler en cas de pic. —Josée Cambou, vice-présidente d'Atmo Occitanie

Un tronçon de l'A62 passera bientôt de 130 à 110 km/h

À titre expérimental, une portion de moins de dix kilomètres de l'A62 au nord de Toulouse, sera abaissée de 130 à 110 km/h d'ici la fin de l'année, et ce de manière permanente, pic de pollution ou pas.

Une station de mesure de pollution d'Atmo-Occitanie, ex -Oramip. © Radio France - Stéphanie Mora

Concernant les réductions d’émission sur les chaudières, cela consiste à instaurer des objectifs de performances minimales pour les nouvelles chaudières et les nouveaux appareils de chauffage (puissance comprise entre 400 kW et 2MW). Cette mesure devrait intervenir d’ici la fin de l’année.

L'impact de la pollution atmosphérique est mesuré quotidiennement par les 50 capteurs d'Atmo-Occitanie installés un peu partout dans la région. À Toulouse, 9.000 à 18.000 personnes qui habitent autour des grands axes de circulation sont exposés à des taux de pollution de l'air supérieurs à la normale et les impacts sur la santé sont réels. Selon une étude de santé publique, la pollution de l'air serait impliquée dans 45 000 décès en France chaque année, 2 800 décès rien qu'en Occitanie.