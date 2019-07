Des mesures de restrictions de l'usage de l'eau en Meurthe-et-Moselle

Les mesures de restrictions concernent les particuliers, les collectivités, les agriculteurs et les industriels

Meurthe-et-Moselle, France

Des mesures de restriction de l'usage de l'eau sont prises vendredi 12 juillet en Meurthe-et-Moselle. Selon la préfecture, "l'absence de précipitations notables ces dernières semaines, conjuguée à des températures élevées a entraîné une baisse générale des débits de tous les cours d'eau dans le département".

La Meurthe-et-Moselle est donc placée, à son tour, en alerte sécheresse. Conséquences : tout prélèvement dans des cours d'eau à des fins non autorisées est interdit. Interdiction également d'arroser les jardins, pelouses, potagers, massifs floraux, espaces verts et espaces sportifs de 10h à 18h, de laver son véhicule à domicile et de remplir une piscine privée.

Ces mesures - qui concernent aussi bien les particuliers que les agriculteurs, les industriels et les collectivités - sont en place jusqu'à nouvel ordre. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1 500€.

Dans les Vosges, les mêmes restrictions sont en vigueur depuis mardi 9 juillet. Elles sont valables jusqu'à fin août.