L'analyse d'échantillons de poussières et d'air atmosphérique met en évidence la présence de Zinc, de plomb, d'aluminium et de fer rapporte le directeur du laboratoire Analytika. La présidente d'ATMO Auvergne Rhône-Alpes s'interroge sur la valeur scientifique de ces travaux.

74190 Passy, France

Y'a un écran de fumée! On a que des analyses quantitatives, j'ai voulu savoir quel était l'air qu'on respirait"- Muriel Auprince

C'est à l'initiative de cette habitante de Saint-Gervais qu'ont eu lieu ces analyses. Sur ses propres deniers, Muriel Auprince a acheté 4 capteurs passifs et demandé l'été dernier au laboratoire indépendant Analytika d'en assurer la pose et l'exploitation des données par la technique physique de la spectométrie de masse. En plus de ce prélèvement d'échantillons d'air atmosphérique, un échantillon de poussières était collecté au sol , également pour analyse.

Au mois de juillet, Bernard Tailliez, le directeur du centre Analytika a installé en deux endroits stratégiques de la vallée de l'Arve, au pied du viaduc des Egratz sur la commune de Passy, 4 capteurs atmosphériques destinés à piéger les COV, composés organiques volatiles présents dans l'air.

Deux de ces capteurs sont placés à trois cents mètres environ de l'incinérateur des ordures ménagères, les deux autres capteurs se trouvent en bordure la route de Chamonix.

Résultat de ces divers prélèvements après analyse: les constituants majeurs transportés par les poussières collectées sont le Zinc, le Plomb, et le Cuivre, ainsi que l'Aluminium et le Fer. Ce qui fait dire à Bernard Tailliez et Muriel Auprince que "cette pollution est forcement d'origine industrielle ".

https://urldefense\.proofpoint\.com/v2/url?u=https\-3A\_\_www\.analytika\.fr\_investigations\_passy\_&d=DwMF\-g&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct\_qZijb5kHk\_EL2OIXw&r=ZUXhc3sJvCMsXcJu6uivGyLkS7z8iFyXDfs\-Q1eTP0o&m=Hp4qF9lDHDfG0pz0WOZFzueey5\-4NjGFKbBVaSvZuwA&s=Dh4H5GW87to8FK9A\-1Vnlqr6\-cZW\_ZLAZsW8ARez7bY&e=>

"Avant d'affirmer que ce sont des valeurs élevées, il faut les comparer à des valeurs de référence"-Marie-Blanche Personnaz

Interrogée sur le résultat et les conclusions tirées de ces analyses, la directrice générale de l'observatoire ATMO Auvergne Rhône-Alpes, chargé de la surveillance et de l'information sur la qualité de l'air, exprime des réserves sur les conditions dans lesquelles ont été réalisés ces travaux, et souhaite pouvoir en étudier l'ensemble avant d'en dire plus, ou de diligenter d'autres analyses complémentaires ou contradictoires comme le demande le député de la 6 ème circonscription de Haute-Savoie Xavier Roseren. "Il faut faire attention à ce que des gens sérieux ne soient pas discrédités. Il faut qu'ATMO s'empare de cette étude, fasse une contre-expertise et nous dise vraiment s'il y a quelque chose."

Le rapport d'analyses du laboratoire Analytika a été adressé aux trois ministres de l'écologie, de la santé, et des transports.