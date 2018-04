Palavas-les-Flots, France

D'étranges visiteurs venus de la mer et du grand large ont envahi ces dernières heures les plages de Palavas-les-Flots et alentours. Touristes et promeneurs se demandent bien de quoi il s'agit. De petites méduses bleues pour certains, des moules à l'aspect mou et visqueux pour les autres ? Il s'agit en réalité de vélleles, un organisme planctonique qui vit en colonie et qui a décidé malgré lui d'investir en grande quantité les plages du littoral montpelliérain.

La faute aux vents très violents qui soufflent au large depuis quelques jours. Un phénomène régulièrement observé dans les eaux de la Manche et sur les côtes anglaises ou irlandaises, mais beaucoup moins souvent en Méditerranée. D'où son caractère exceptionnel.

La véllele se présente sous la forme d'un anneau cartilagineux bleu de forme ovale, de 6 centimètres de longueur maximale, faisant inévitablement penser à une moule. Ces colonies ne peuvent se déplacer par elles-mêmes. C'est le vent qui décide de leur déplacement. On les retrouve donc régulièrement échouées par milliards le long de certaines plages, au printemps et au début de l'été. Et c'est précisément ce qui vient de se passer à Palavas.

La commune a entrepris ce mardi des opérations de nettoyage des plages, essentiellement sur la rive gauche du canal. Elles devraient reprendre mercredi, cette fois-ci sur la rive droite.

Et pas de panique si votre pied ou votre main entre par hasard en contact avec un de ces organismes. Les vélleles n'ont absolument aucun effet urticaire ou toxique chez l'homme.