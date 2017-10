Des dizaines de poissons en détresse respiratoire dans la Vilaine, craintes d'une nouvelle pollution

Depuis samedi après-midi, des centaines de poissons ont été aperçus en train d'asphyxier dans la Vilaine à Acigné, près de Rennes. Ce dimanche, la situation revient à la normale. La piste d'une pollution due à un rejet de matière organique est privilégiée.

Samedi après-midi, des centaines de poissons étaient en train de remonter à la surface pour trouver de l'oxygène dans la Vilaine, au niveau d'Acigné.

Ce dimanche matin, quelques poissons sont morts, mais bien moins que ce qui était craint la veille. Grâce au débit du courant d'eau, le rejet de matière organique se serait dilué plus facilement, limitant ainsi la mortalité des poissons. Les pompiers sont sur place avec une embarcation et un véhicule spécial pour effectuer des relevés de l'eau.

De leur côté, les pêcheurs ne décolèrent pas. Car cette pollution est loin d'être la première dans le département. Fin août, près de cinq tonnes de poissons morts avaient ainsi été repêchés dans la Seiche après une pollution accidentelle par l'usine Lactalis. Et depuis, ça n'a pas arrêté selon Jérémy Grandière :

Toutes les semaines on a un signalement de pollution ! Ce n'est plus possible, on ne doit plus vivre ce genre de choses ! Il faut prendre au sérieux ce qu'on est en train de vivre !