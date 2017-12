Agde, France

Le vice-président de la Fédération Héraultaise de Pêche, Luc Seco, ne décolère pas. VNF a asséché la portion du canal du Midi sur 3 kilomètres à hauteur d' Agde pour renforcer les berges qui sont fragilisées. D'accord pour les travaux, dit-il, à condition qu'en amont les pêcheurs puissent tenter de sauver un maximum de poissons avant d'évacuer l'eau. Là, affirme-t-il- les poissons se sont retrouvés piégés "alors que si l'on avait été prévenu, on aurait sauver un maximum de poissons dont certains avaient 15 ans d'âge et pesaient plus de 10kg."

On se préoccupe des loups, on se préoccupe des ours mais surtout pas des poissons

"Personne ne se préoccupe des poissons" regrette le vice-président héraultais de la pêche Copier

Qui croire ? Christophe Beltran , chef de la Sudivision Languedoc-Est de VNF, service d'Etat ou Luc Seco, vice-président de la Fédération Héraultaise de Pêche et responsable du club "La Gaule agathoise"? Les avis divergent . VNF affirme avoir prévenu la Fédération de Pêche de l'assèchement de ce bief. Fédération qui affirme le contraire. Résultat, quoiqu'il en soit : des milliers de poissons sont morts sur ces 3km de travaux. Il faut souhaiter que ce grave couac écologique pousse les deux parties à mieux communiquer .

Reportage sur l'hécatombe des poissons dans le canal du Midi à Agde Copier