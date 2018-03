Besançon, France

Vous ne verrez pas la Citadelle de Besançon ni les ponts Battant et Canot illuminés ce samedi soir. Et ce dès 20h30. La ville de Besançon éteint les lumières de nombreux monuments toute la nuit.

Une nuit pour la planète

Ce n'est pas une coupure d'électricité, mais une mobilisation internationale, la 12e édition du Earth Hour, "une heure pour la planète". Et comme bon nombre de villes dans les 4 coins du monde, Besançon y participe.

L'objectif est simple : il consiste à promouvoir les économies d'électricité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement climatique. Et pour Anne Vignot, adjointe au maire à la transition énergétique et écologique, il s'agit également d'offrir, le temps d'une nuit, un nouveau paysage : voir les étoiles plutôt que les lumières citadines ainsi que pour "que les animaux puissent reprendre leur cours de leur vie" explique l'élue.

"Quand on allume les lumières on éteint les étoiles et ce soir on a décidé d'inverser les choses", Anne Vignot

L'objectif n'est pas spécialement d'être dans l'économie d'électricité selon Anne Vignot qui rappelle qu'il s'agit aussi de "redonner la place à la nuit".

Quels sont les monuments concernés ?

La Citadelle, les ponts Canot et Battant, les quais ainsi que quatre édifices religieux, la cathédrale Saint Jean, l’église Saint Pierre, l’église Sainte Madeleine et la Synagogue seront éteints. L’éclairage de la City, le parvis Voltaire (Rue de Dole) et le Fort Griffon resteront également éteints.