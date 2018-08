Les moustiques se font remarquer depuis le début de l'été par leur agressivité et l'intensité de leurs piqûres. En Lorraine, c'est le rush dans les pharmacies, à la recherche de répulsifs et de produits apaisants.

Les moustiques nous font des misères cet été. Plus nombreux, plus virulents, ils pullulent depuis plusieurs semaines. Si l'on en croit les données publiées sur le site vigilance-moustiques, un organisme privé, la Meurthe-et-Moselleserait désormais en vigilance orange pour "piqûres et proliférations inhabituelles". Sans compter les autres insectes piqueurs ou mordeurs qui nous tournent autour : mouches hématophages, taons et autres guêpes.

La peau de Damien semble ainsi être devenue l'objet de toutes les convoitises. "Avec les végétaux, il y en a pas mal qui sortent et même la journée, au travail, on n'arrête pas de se faire piquer, ça devient insupportable", déplore ce paysagiste de Vandoeuvre-lès-Nancy. Danielle est sur la même ligne. Cette retraitée vandopérienne est couverte de boutons : "Je ne suis jamais piquée d'habitude mais cette année ça démange sans arrêt". "On se demande d'où elles viennent ces bestioles, s'interroge t-elle. Ce ne sont pas les mêmes moustiques que d'habitude."

Des ventes à la hausse dans les pharmacies

Dans cette pharmacie, un rayon entier est consacré aux produits anti-moustiques © Radio France - Angeline Demuynck

Alors forcément, dans les pharmacies, c'est le rush à la recherche de répulsifs et de produits apaisants. Les gens viennent s'approvisionner en sprays et bracelets répulsifs mais également en lotions calmantes. "On le voit au niveau des ventes, elles ont doublé, voire triplé par rapport à l'an dernier", estime Axel Forfert. Près de 15% de sa clientèle vient le voir pour des problèmes de piqûres ou de prévention. Avec parfois des réactions allergiques impressionnantes : "on a des gens qui arrivent avec 10 ou 12 grosses piqûres de 2 à 3 cm de diamètre", constate ce pharmacien de Vandoeuvre.

Pas de moustiques tigres

Une prolifération qui serait due à la météo : un printemps pluvieux + des fortes chaleurs, c'est l'équation parfaite pour permette aux moustiques de se développer. Une bonne nouvelle malgré tout : le moustique tigre ne semble pas encore s'être installé dans nos départements lorrains.