Des myrtilles poussent en Périgord depuis deux ans dans les vergers de Californie, route de Bergerac. Mais cette année, les baies souffrent de l'humidité et de la pluie.

On a l’habitude d'en cueillir en montagne, mais des myrtilles poussent dans les plaines périgourdines. Depuis deux ans, les baies, cousines des myrtilles sauvages, sont cultivées route de Bergerac, aux vergers de Californie. "Il y a très peu de cultivateurs en France, explique le chef d'exploitation, Côme Lapierre. Pourtant elles sont délicieuses, plus douces, plus sucrées que les baies sauvages."

Les myrtilles souffrent de l'humidité et explosent. © Radio France

5 euros le kilo

Mais cette année, la récolte est difficile. Près de 30% des fruits sont abîmés, explosés parce que gorgés d'eau à cause du mauvais temps cet été. Après les 4 tonnes récoltées au début du moins, les 4 qui restent seront bradées. A partir de maintenant, c'est 5 euros le kilo, vente directe à la ferme.