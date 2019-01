Des naufragés de la neige secourus sur le plateau de l’Aubrac

L’Aveyron reste sous vigilance orange neige et verglas. Des automobilistes coincés dans les congères ont dû être secourus dans la nuit de Mardi à Mercredi entre Laguiole et le Cantal.

Laguiole, France

La tempête Gabriel : l'Aveyron reste placée ce Mercredi matin sous vigilance orange pour neige et verglas. Il a beaucoup neigé depuis hier. Des automobilistes ont dû être secouru dans la nuit de Mercredi à Jeudi sur le nord du département sur le plateau de l'Aubrac .

Bloqués dans les congères

Au beau milieu d'une véritable tempête de neige, le vent a soufflé jusqu'à 169 kilomètre/h cette nuit au col de Prat-de-Bouc dans le Cantal, c'est dans ce secteur entre Laguiole et Argence-en-Aubrac, que trois voitures et deux poids lourds se sont retrouvés coincés dans des congères sur la départementale 921 à la limite de l'Aveyron et du Cantal.

Ces naufragés de la neige ont dû être secourus par les gendarmes et les pompiers entre minuit et deux heures du matin. Ils ont été extraits de leurs véhicules. Ils se remettent de leurs émotions, hébergés pour la nuit dans des hôtels de Laguiole.

L'A75 interdite aux poids-lourds

Mercredi soir, c'est le secteur de Baraqueville qui a été paralysé. Des poids lourds se sont mis en travers, il a fallu deux heures pour les dégager. La circulation en provenance de Toulouse vers Rodez a été bloquée de 18h à 20h.

Il est tombé beaucoup de neige sur le sud –Aveyron, sur les secteurs de Millau et la Cavalerie. La circulation des poids lourds reste interdite ce Mercredi matin sur l'A75. Les transports scolaires restent suspendus dans l'Aveyron. Après la neige, c'est le froid qui fait craindre des glissades sur les routes.

Neige sur les hauteurs du Tarn

Les transports scolaires restent suspendus, également dans le Tarn sur les secteurs de Lacaune et Brassac. En Haute Garonne, on déneige l'autoroute A64 dans le secteur de Saint Gaudens.