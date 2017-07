Des orages attendus dans la nuit de lundi à mardi en Dordogne

Météo France a placé la Dordogne en vigilance orange aux orages pour la nuit du lundi 31 juillet au mardi 1er août.

Un nouvel épisode orageux est attendu en Dordogne cette nuit. Météo France a placé le département en alerte orange aux orages à partir de ce lundi 31 juillet 20h jusqu'à 2h du matin mardi 1er août. Ces orages pourraient prendre "un caractère violent en soirée et en début de nuit sur le nord-est de la Nouvelle-Aquitaine. Ces orages s'accompagneront de chutes de grêle localement fortes, d'une forte activité électrique et de précipitations temporairement intenses," indique Météo France. La Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne ont également été placées en vigilance orange.

