Des canettes, des papiers, des pneus. Le département du Gard dit stop aux déchets au bord des routes départementales. Des panneaux sont installés pour inciter les automobilistes à ne plus jeter leurs détritus dehors.

Gard, France

C'est une première dans le Gard : le département installe des panneaux sur les bords des routes départementales pour inciter les automobilistes à ne plus jeter leurs déchets par la fenêtre de leur voiture. Cette idée est venue d'un constat: il y a de plus en plus de détritus sur nos routes. Vincent Tourreau est responsable du service entretien de l'unité territoriale de Vauvert. Sur les routes il trouve de tout : "Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut trouver dans les fossés. Parfois, mes équipes trouvent des pneus ou encore des réfrigérateurs".

Sensibiliser les automobilistes

L'objectif de cette campagne est donc de sensibiliser les automobilistes. Martin Delord est vice-président départemental délégué aux infrastructures et aux déplacements. Il est responsable de cette campagne et a un message simple à adresser aux Gardois : "Les routes ne sont pas des poubelles ! Les gens peuvent attendre d'avoir une poubelle pour jeter leurs déchets."