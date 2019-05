Des parents d'élèves s'inquiètent du possible épandage de pesticides interdits près d'une maternelle

Anor, France

Le problème est bien connu dans les Flandres, mais il pourrait concerner des dizaines de milliers d'hectares dans le Nord et le Pas de Calais selon la confédération paysanne, des agriculteurs français qui sous louent illégalement à prix d'or leurs parcelles à des patatiers belges ou hollandais qui n'ont plus de place dans leur pays pour cultiver la pomme de terre.

Et certains de ces producteurs utiliseraient des produits interdits en France, et ce serait le cas dans le secteur d'Anor où un Hollandais s'est installé en 2015 selon le collectif Bocage Sambre Avesnois en danger

Chez nous il y a 16 traitements autorisés et c'est 40 en Hollande, 27/ 28 en Belgique, et ils font venir leurs produits directement de Belgique ou d'Hollande. On sait par exemple sur Trélon qu'il y a des camions qui livrent la nuit l'agriculteur, donc on se pose des questions, on voudrait des contrôles, Fabrice Preux du collectif

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

A 85 mètres d'une école maternelle

Et certains champs de ce producteur sont à quelques mètres d'un élevage laitier bio et à 85 mètres de l'école maternelle Les Petits Loups qui accueille 90 élèves.

Très inquiétant pour les parents qui ont alerté la sous préfecture d'Avesnes sur Helpe, la mairie pour obtenir des contrôles. Ils ont aussi organisé une opération coup de poing en amenant leurs enfants protégés d'une combinaison blanche et d'un masque. Yves Dubray, papa de 2 enfants et représentant des parents d'élèves a vraiment besoin d'être rassuré

Qu'est-ce que nos enfants respirent quand ils vont à l'école ? ils auront peut-être rien dans les 6 mois - 1 an qui arrivent mais qu'est-ce qu'il va se passer à l'âge de 10, 12 ans ? est-ce qu'ils ne vont pas être infectés ? mieux vaut prévenir que guérir et aller voir tout de suite ce qu'il se passe (...) A la limite une grenouille est mieux protégée que nos enfants, pour certaines espèces animales on interdit, on va vérifier, mais rien pour nos enfants !

Alerté, le maire d'Anor Jean-Luc Perat a décidé de mandater un cabinet d'experts pour faire un diagnostic des terres et de l'air, et en fonction des résultats d'engager des actions contre l'agriculteur. La sous-préfecture d'Avesnes sur Helpe assure que des contrôles diligentés par la direction départementale du territoire et de la mer sont encore en cours.

Sollicité l'agriculteur n'a pas répondu à nos appels.

Le collectif bocage Sambre Avesnois en danger organise une réunion publique le 18 mai salle de Douzies à Maubeuge à 10h.