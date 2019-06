Vent fort, pluie et des perturbations au passage de la tempête Miguel en Bretagne

De fortes pluies avant un vent soutenu, la tempête Miguel aborde l'ouest de la France et notamment la Bretagne. Attention aux arbres sur la route et aux perturbations sur les liaisons vers les îles.

Région Bretagne, France

Ce n'est pas commun pour un mois de juin : une tempête s'apprête à arriver sur l'ouest de la France, et "Miguel" n'épargnera pas la Bretagne. La Charente-Maritime, l’Indre, l’Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne sont en vigilance orange, selon Météo-France.

Il y a des arbres couchés sur la route, signalés au Relecq-Kerhuon mais aussi sur la route entre Brest et Quimper.

La Bretagne est en vigilance jaune, mais "les phénomènes associés à la tempête Miguel seront les plus actifs entre la fin de nuit prochaine et la fin de journée de vendredi", estime la préfecture du Morbihan, qui évoque des "vents violents allant de 70 à 80 km/h, localement 90 km/h de secteur Sud-Est" jusqu'au matin. Après une accalmie, reprise du vent d'ouest cette fois, "des pointes dépassant les 100 km/h sur les zones côtières sont même probables dans le département". Et le tout, bien arrosé, détaille la préfecture du Finistère, qui comme pour le département voisin prévoit de fortes pluies : "20 à 30 mm, localement 40 mm".

"On va commence à sentir le vent sur le Morbihan et le sud-Finistère dans les premières heures de la matinée, on peut s'attendre à une accalmie en milieu-fin de matinée", précise Eric Balcon, prévisionniste à Météo-France Guipavas, "avant une reprise du vent milieu de journée et après-midi, avec des rafales généralisées. On atteindra 80-90 km/h, localement 100, voire ponctuellement 110 km/h. On attend quelques événements orageux qui pourraient favoriser des rafales un peu plus fortes."

La Compagnie océane modifie ses horaires pour la journée du 7 juin entre Lorient et L'île de Groix. Des liaisons vers Houat et Hoëdic sont annulées. Annulées également plusieurs départs entre Le Palais (Belle-Île) et Quiberon, et la compagnie prévoit de possibles retards sur les dernières rotations.

Pour la compagnie Penn ar Bed, prévoyez un unique départ d'Audierne pour Sein à 8h45, et départ de l'île de Sein pour Audierne à 10h15.

Les autorités rappellent les consignes de bon sens à respecter pendant les orages.