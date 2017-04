Des petites gelées attendues sur les vergers et les vignes de Vaucluse

Ce jeudi, les températures pourraient atteindre les 0° dans les endroits de Vaucluse épargnés par le mistral. Mais les arbres en fleurs ne devraient pas en pâtir.

Il fait très froid ce mercredi matin, même. "Au lever du jour, l'ambiance est frisquette, avec des gelées attendues dans les zones abritées", précise Météo France, "on attend 6° dans le lit du mistral, et entre 0 et 3 degrés ailleurs."

Ces températures peuvent inquiéter les arboriculteurs et les viticulteurs, mais on devrait échapper aux dégâts, "vu les conditions climatiques actuelles, très sèches avec le mistral", estime Elisabeth Tricaud, responsable technique au Centre d'information régional agrométéorologique , le CIRAME, à Carpentras. "Pour qu'il y ait des dégâts il faudrait que le thermomètre descende en dessous de -1,5° -2 et que la durée du gel soit importante."