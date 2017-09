Des petits Dijonnais ont nettoyé la combe Saint-Joseph

Et si vous profitiez d’une promenade pour ramasser les ordures qui encombrent la nature ? Avec plus de 545.000 bénévoles à chaque édition, l’opération « Nettoyons la nature » se déroule ces 22, 23 et 24 septembre.

Comme chaque année fin septembre, des bénévoles, dont de nombreux enfants encadrés par des enseignants, vont nettoyer la nature. L'opération a été initiée il y a 20 ans par les centres commerciaux E.Leclerc qui fournissent gants, chasubles et sacs poubelles. Chaque année, Stéphane Riou, professeur de technologie au collège Saint-Bénigne de Dijon, emmène ses élèves de 6e débarrasser la combe Saint-Joseph des ordures abandonnées par les promeneurs indélicats. Ce vendredi, il n'a pas dérogé à la règle : « Ça fait à peine une heure qu’on ramasse, et les sacs sont déjà bien pleins ».

Former les adultes de demain

Dans son grand sac poubelle vert, Damien fait l’inventaire de ses trouvailles : « on a trouvé du barbelé, des bouteilles, du verre, un bout d’os, une boîte de conserve, des canettes ». Pour se protéger des objets coupants, les enfants portent d’épais gants de jardinage. Parfois, ils tombent sur des déchets surprenants, comme une paire de chaussures, des chaussettes. Au total des dizaines de kilos de déchets que les élèves vont ensuite trier puis déposer dans des conteneurs adéquats. Au-delà de la bonne action environnementale, les enseignants du collège vont rebondir sur les aspects pédagogiques de l’expérience : « en sciences de la vie et de la Terre, ils vont travailler sur les déchets et le tri sélectif, en technologie on travaille sur le recyclage, tout ça, après, ça ressert en cours ». Sans oublier l'éducation civique, pour "former les adultes de demain."

Après avoir inspecté les bords des chemins et les fourrés, à la recherche des ordures abandonnées, la jeune Blandine est en tout cas convaincue de sa mission : « si on est là aujourd’hui, c’est pour dire aux gens que la nature, il faut la respecter ».