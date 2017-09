Creuse : des pompiers du monde entier s'entraînent en cas de séisme

Une quinzaine de sauveteurs espagnols et philippins sont invités en Creuse par l'association limougeaude des pompiers de l'urgence internationale. Toute la semaine, ils participent à un stage de secours en cas de tremblement de terre.

Les murs tremblent en ce moment à La Souterraine. Pendant cinq jours, les pompiers de l'urgence internationale s'entraînent sur un site de décombres de l'usine Picoty Avia. Les membres de cette association, basée à Limoges et agréée par l'ONU, accueillent toute la semaine 14 pompiers espagnols et deux pompiers philippins. Il s'agit de mieux les former aux techniques de recherche et de sauvetage, dans le cadre de tremblement de terre.

Test en conditions réelles

Mardi 5 septembre, la secousse, très forte, a fait tomber plusieurs bâtiments à La Souterraine. Un parking, abritant plusieurs voitures, s'est effondré. Un chien renifleur a repéré une victime coincée sous les blocs de pierre. Philippe Buisson, président fondateur des pompiers de l'urgence internationale, fait un point de la situation : "on est sur un site qui ne ressemble pas à grand chose, à part un tas de décombres, des bâtiments effondrés, des bâtiments qui sont encore debout mais qui masquent des caches dans lesquelles on place des victimes."

Le terrain d'entraînement des pompiers de l'urgence internationale, à La Souterraine (Creuse). © Radio France - Justine DINCHER

Cette situation est en fait un exercice, grandeur nature. "On a aménagé des caches, des tunnels, ce qui va obliger les stagiaires à localiser la victime, à percer des dalles de béton, à accéder à la victime pour l'évacuer vers un poste de secours", explique Philippe Buisson. Les 16 pompiers étrangers sont venus en Creuse pour apprendre à prioriser les opérations selon leur degré de gravité, et à manipuler des caméras de recherche et des capteurs de sons et de vibrations.

Une référence mondiale

Michelle travaille pour le gouvernement philippin, elle est aussi secouriste bénévole dans une association : "les Philippines sont une zone à risques, nous avons besoin d'apprendre ces méthodes pour les partager ensuite sur le terrain". Sebastian, un Espagnol des îles Canaries, raconte que les pompiers sont formés chez eux, mais qu'ils viennent ici pour se perfectionner : "c'est une chance d'être ici. Grâce à nos formateurs, nous avons un niveau international pour les secours."

Le stage se déroule pendant une semaine sur ce site désaffecté de La Souterraine (Creuse). © Radio France - Justine DINCHER

À la fin du mois, les pompiers de l'urgence internationale iront former des secouristes en Croatie. L'association, qui compte six pompiers creusois dans ses rangs, aimerait faire de ce site de la Souterraine un centre de référence pour ses entraînements.