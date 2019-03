Des rafales de vent à plus de 120 km/h sur le Vercors et la montagne ardéchoise

La Drôme et l'Ardèche restent en vigilance jaune pour le vent qui souffle fort ce mercredi. Il a privé 150 foyers d'électricité sur le Vercors et provoqué plusieurs départs de feu.

Drôme, France

120 km/h relevé ce mercredi après-midi à Villard-de-Lans sur le Vercors isérois. 122 km/h à Mazan-l'Abbaye sur la montagne ardéchoise. Le vent de sud souffle fort en altitude et ça va durer jusqu'en milieu de nuit. La Drôme et l'Ardèche restent cependant en vigilance jaune, contrairement aux départements voisins de la Loire, du Rhône et de l'Isère placés en vigilance orange.

à lire Vents violents : sept départements placés en vigilance orange

Coupures de courant dans le Vercors, incendie en Ardèche

Les bourrasques ont provoqué quelques coupures d'électricité sur le Vercors. 150 foyers ont été privés de courant sur Bouvante, La Chapelle-en-Vercors et Saint-Agnan-en-Vercors.

Dans la Drôme, le vent a également provoqué deux départs de feu de végétation. L'un à Molières-Glandaz à cause d'une ligne électrique qui a formé un arc et des étincelles. L'autre à La Chapelle-en-Vercors à cause de fils tombés qui ont mis le feu à un champ d'un hectare vers 13h. Trente pompiers ont été engagés pour éviter que les flammes ne se propagent au sous-bois voisin.

Côté Ardèche, un feu s'est déclaré en fin d'après-midi sur la colline au-dessus du village d'Arlebosc près de Lamastre. Les pompiers ont envoyé un gros dispositif sur place car l'incendie est attisé par les rafales de vent.

Un "mini-épisode cévenol" pour le Sud Ardèche

Dans le Sud Ardèche, il devrait pleuvoir beaucoup durant la soirée et la nuit. Un "mini-épisode cévenol" dit Météo France qui prévoit en quelques heures entre 50 et 80 millimètres d'eau, voire localement jusqu'à 100 mm sur la Cévenne Ardéchoise. Les sols devraient absorber sans difficulté cette pluie plutôt bienvenue après un mois particulièrement sec. Le phénomène étant localisé, il n'y a pas matière à activation d'une vigilance orange.