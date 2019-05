Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h attendues dimanche à Marseille et sur le littoral varois

Le mistral fait son retour en Provence. Il va se renforcer dans la nuit de samedi à dimanche pour souffler jusqu'à 110 km/h sur les calanques et le littoral varois.

Aix-en-Provence, France

Le mistral, ce fameux vent de nord-ouest, va balayer la Provence toute la journée de dimanche. Il va d'abord souffler à 80 km/h puis se renforcer dans la nuit de samedi dimanche en particulier dans l'axe de la vallée du Rhône. A l'est de Marseille, sur les calanques ainsi que le littoral varois, les rafales pourraient atteindre 110 km/h. L’ensemble des départements de Provence est concerné par cet épisode de vent, mais il y soufflera moins fort, entre 70 et 80 km/h. Les rafales atteindront aussi pays de Forcalquier selon les prévisions de Météo France.

Chute des températures

Le mistral qui se traduit aussi par une chute des températures. Nous perdons 4 à 5 degrés entre la journée de samedi et celle de dimanche. "C'est un mistral assez froid pour la saison", explique Thierry Novel, prévisionniste à Météo France. A Aix en Provence par exemple, 14 à 15 degrés sont attendus dimanche. L'épisode de mistral perdra en intensité dans la nuit de dimanche à lundi. A partir de mardi, la masse d'air devrait devenir plus humide.