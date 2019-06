Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h ce vendredi en Mayenne

Mayenne, Département Mayenne, France

La tempête Miguel aborde la façade atlantique ce vendredi avec des vents violents. En Mayenne, les rafales pourraient monter entre 90 et 100 km/h dès cette nuit selon Météo France. Le département est pour l'instant en vigilance jaune.

La préfecture rappelle les consignes de sécurité pour les vents, les pluies et les orages violents : ramasser les objets à l'extérieur qui sont susceptibles de s'envoler, et faire preuve de prudence si vous pratiquez des activités nautiques et de plein air, surtout en cas de pluie et de montée des eaux.

L'ouverture des jardins de la préfecture est annulée à cause de ces conditions météorologiques. De même pour le jardin de la Perrine qui sera aussi fermé.