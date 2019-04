Des récifs artificiels au Cap d'Agde

Cap d'Agde, Agde, France

Des récifs artificiels vont faire leur apparition au Cap d'Agde à partir du mois de mai. 32 récifs artificiels réalisés grâce à des imprimantes 3D béton, Renaud Dupuy de la Grandrive est le directeur du milieu marin à la mairie d’Agde : "Ça fait un mètre sur un mètre, avec une sorte de plissement et des cavités, qui sont en imprimante 3D béton on va mettre un béton le plus écolo possible"

Un récif artificiel également pour les plongeurs

Installés de la zone naturiste jusqu'au port puis vers Rochelongue, ils serviront d'abri mais aussi de nurserie, explique Renaud Dupuy de la Grandrive : "Les poissons sont curieux de nature, ça vient voir vient regarder si ça convient pour manger, se reposer. On a fait des tests et on s'est aperçu que selon la forme, le design on peut avoir plus ou moins d’espèces ou des espèces différentes. On a vu des accouplements de sèches, de congres. Après on n'est pas très loin de la côte on ne va pas avoir des nuages de bars, de loups ou de daurades, ce n'est pas le but du jeu. On est sur des petits fond pour capter la petite faune qui deviendra plus grande si les récifs marchent bien."Le port va être équipé de cinq corps morts avec des micro récifs artificiels. Un projet d'1.2 million d'euros qui va durer sur trois ans. Recif Lab est cofinancé par la Région, l'Etat et l'Agence de l'Eau.

Autre nouveauté, un récif artificiel dédiée à la plongée va voir le jour en 2020. C'est une première en France. Une création pour mettre moins de pression sur les sites naturels explique Renaud Dupuy de la Grandrive, directeur du milieu marin à la ville d'Agde : "Pour protéger un certain nombre de sites sur Brescou on va créé une réserve marine où on n'aura pas le droit de plonger. En contre partie on va créé un récif artificiel sur 10 mètres de haut réalisé grâce à une imprimante 3D béton. Il y aura une grotte, un passage, on va faire quelque chose de ludique. Cette structure va attirer rapidement les moules, les huîtres. De la faune et de la flore fixée. On ne se fait pas de soucis."

Les vieux pneus en béton vont être remplacés par les récifs artificiels - Seaboost et Ville d'Agde