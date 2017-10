Des records de chaleur battus dans le Haut-Rhin

27,5°C à Colmar, 26,4°C à Mulhouse... L'été indien a atteint l'Alsace en ce mois d'octobre. Avec quelques records de chaleur à la clé.

T-shirts, débardeurs, shorts et lunettes de soleil... Les Alsaciens avaient ressorti la panoplie estivale en ce week-end des 14 et 15 octobre. Soleil et ciel bleu étaient au rendez-vous... au point de battre des records de température : 27,5°C à Colmar, 26,4°C à Mulhouse. Selon Météo France, il fallait remonter à 1990 pour retrouver de telles températures à Colmar. Le Bas-Rhin était un peu en reste sur ce week-end, même si le thermomètre a atteint les 24,3°C à Strasbourg.

Si le sud de l'Alsace est un peu plus avantagé, c'est parce que cette vague de chaleur nous vient tout droit de la Méditerranée et arrive par le sud de la région. L’anticyclone est bien établi... et l'on pourrait à nouveau titiller des records en ce début de semaine.