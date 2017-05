Des records de chaleur à nouveau battus vendredi pour le pont de l'Ascension

Comme jeudi, il y a encore eu beaucoup de soleil vendredi et les températures ont continué de grimper dans plusieurs régions de France. Des records de chaleur pour un week-end de l'Ascension sont tombés dans l'ouest du pays, notamment en Bretagne et dans le Poitou.

L'avant-goût d'été dont de nombreux Français ont pu profiter jeudi, jour férié, s'est prolongé vendredi, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont fait le pont de l'Ascension. Soleil, et surtout chaleur, étaient à nouveau au rendez-vous, faisant tomber les records de température pour un 26 mai dans plusieurs régions. Ainsi, 31,7°C ont été relevés à 16h à la Roche-sur-Yon, 31°C à Saint-Nazaire, et 29,5°C à Brest, comme l'a indiqué La Chaîne Météo.

Record de chaleur et d'affluence dans le Poitou

Dans le Poitou aussi, la barre des 30 degrés a été franchie vendredi. Il a fait jusqu'à 30,7°C à Poitiers et même 34,9°C dans la commune de Prin-Deyrançon, dans le maraus poitevin. De telles températures pour un 26 mai n'avaient pas été relevées dans la région depuis 2005.

Est-ce lié au soleil et à la chaleur, ou simplement l'effet weekend prolongé ? Le record de fréquentation journalière a été battu vendredi au Futuroscope. Plus de 20.000 personnes ont passé la journée dans le parc d'attractions et de spectacles situé à côté de Poitiers.

Vitesse ralentie sur la ligne SNCF Paris-Bordeaux

La chaleur a donné des envies de rafraîchissements et de baignade dans d'autres régions, comme en Normandie, où même les animaux ont eu le droit de faire trempette vendredi.

☀ Tous à l'eau ! 🐴 vu à Graye/Mer cet après-midi 😉 La vidéo à retrouver sur notre page Facebook https://t.co/5Sn0t0fVBV pic.twitter.com/goYntBwAZi — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 26, 2017

Ces fortes chaleurs pour une fin mai ont entraîné des retards sur le réseau SNCF vendredi. Pour des raisons de sécurité liées à ces températures élevées, la vitesse des trains a été ralentie sur la ligne Paris-Tours-Bordeaux, occasionnant des retards d'une dizaine de minutes environ. La SNCF prévoyait un retour à la normale samedi, avec la baisse annoncée des températures.