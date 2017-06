Des records de températures battus dans le Sud-Manche !

Cette fin du mois de juin 2017 est la plus chaude jamais enregistrée dans la Manche depuis que les relevés existent. Ce mardi, on a dépassé les 35 degrés dans le sud du département.

Ce mois de juin pourrait être l'un des 5 mois de juin les plus chauds depuis que les relevés existent, selon Météo France. Et la Manche n'échappe pas à la tendance nationale. Des recors de chaleur ont été battus dans le sud du département.

Près de 36 degrés à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Il a fait jusqu'à 35,2 degrés ce mardi à Pontorson. C'est 1 degré de plus que le 19 juin 2005, date de référence sur laquelle se base les prévisions de Météo France. Record battu aussi à Saint-Hilaire-du-Harcouët où l'on a enregistré 35,9 degrés, soit plus que les 34,5 déjà recensés dimanche dernier.

Pas de record, en revanche, dans le Cotentin en raison de la brise qui s'est levée en début d'après midi. Il a tout de même fait jusqu'à 27,2 degrés à Maupertus-sur-Mer.

Pas un temps à travailler

Pour ceux qui travaillent en extérieur, bonjour la galère ! Dans le secteur du BTP, par exemple, les couvreurs suent à grosses gouttes en posant la toiture. C'est le cas sur le chantier de la chapelle Saint-Clair à Urville-Nacqueville. André travaille pour la société "Hochet". "C'est dur de rester sur la toiture parce que ça cogne ! Les tuiles sont brûlantes. On est obligé de s'arrêter toutes les heures pour faire une pause, pour éviter de tomber dans les vapes. Et puis, ce n'est pas bon pour le ciment, il durcit plus vite et parfois, il est fichu !"

Ce pic de chaleur n'est pas terminé. Les températures pourraient augmenter encore ce mercredi, à priori dernière journée très chaude. Le mercure devrait baisser radicalement jeudi et vendredi, avec 10 degrés en moins au thermomètre.