Vers des restrictions de l'usage de l'eau en Haute-Vienne

La sécheresse s'aggrave au fil des mois et le préfet devrait prendre un arrêté pour restreindre les usages de l'eau ce lundi à l'issue d'une réunion du comité chargé de suivre la situation. France Bleu Limousin a fait le point avec Eric Hulot, responsable eau-environnement en Haute-Vienne, à 8h20.

Des orages sont annoncés cette semaine, mais ils ne changeront pas la donne pour le comité sécheresse, réuni ce lundi matin en préfecture, à Limoges. La situation est critique pour Eric Hulot, chef du service eau-environnement de la Haute-Vienne, invité de France Bleu Limousin ce matin. Il répondait à Jérome Edant.

Quelle est la situation ?

On peut parler de sécheresse et même commencer à parler de situation de crise, car la pluviométrie est déficitaire depuis des mois, malgré un mois de mai normal, le mois de juin commence à être très déficitaire. Globalement, sur l'année, il manque beaucoup d'eau pour être à la normale. On le voit sur le niveau des rivières. Et le niveau des eaux souterraines accuse une baisse qui devient très inquiétante.

Quels sont les effets immédiats ?

Sur le plan agricole, les quelques orages de début juin ont permis de maintenir un taux d'humidité des sols assez satisfaisant. Les prés restent encore verts, les maïs ont levé normalement, et la récolte de foin est assez satisfaisante, d'après les informations que nous avons eues de la chambre d'agriculture. Par contre, compte tenu de l'absence de pluie et de la chaleur, le taux de réserve utile d'eau dans le sol va baisser très régulièrement et il peut y avoir des conséquences sur la pousse des maïs, de l'herbe et la maturité des céréales. Pour l'eau potable, bien sûr, on s'inquiète, puisque les eaux souterraines accusent un abaissement régulier. Et aussi pour aussi la vie piscicole, il sera sans doute nécessaire de prendre des mesures, peut-être un peu anticiper. Mais le préfet a souhaiter depuis le mois de mai anticiper la communiquer puisqu'on pressentait

C'est inexorable pour cet été, ça va s'aggraver ?

Oui, pour cette année. S'il y a des orages, ce sera très utile pour l'humidité des sols, les plantes pourront en profiter. Mais pour le niveau des eaux souterraines, il n'y aura que les pluies d'automne et d'hiver qui pourront corriger la situation.

Alors le préfet décidera d'ici peu s'il prend des mesures de restriction. Est-ce que la population doit déjà être alertée ?

La population a déjà été alertée courant mai, via des communiqués de presse. Les maires aussi ont été informés, sur les possibilités d'arrêtés qu'ils ont. A présent, il faut passer à une phase de restriction et de contrôle, il faut vraiment économiser l'eau.

Cette situation, elle se répète d'année en année, c'est le constat que vous faites ?

Tout à fait, même si on pense que le Limousin est un château d'eau, on s'aperçoit que l'absence de pluie en hiver est très préjudiciable à la vie estivale. Et c'est vrai que depuis quelques années, ces épisodes deviennent de plus en plus nombreux.