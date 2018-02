Plusieurs voisins de la place des Vialles à Roche-la-Molière protestent depuis un an contre un projet de déclassement de l'espace vert du quartier. Le maire veut vendre un tiers de ce terrain et réhabiliter le reste. Mais les habitants souhaitent que cet espace reste vierge.

Roche-la-Molière, France

La place des Vialles, c'est un espace vert de 1400 mètres carrés sur la commune de Roche-La-Molière. Il se trouve au milieu d'un ancien quartier de mineurs, depuis plus de 80 ans. Le maire de la commune, Eric Berlivet, veut déclasser un tiers de ce terrain afin de le vendre à un promoteur privé qui devrait construire deux maisons.

Pour Georges Chardon, un des représentant du collectif de riverains, il ne faut surtout pas que cet espace vert disparaisse : "nous ne souhaitons pas qu'une partie de ce terrain soit vendue, c'est important d'avoir un espace vert dans le quartier".

Un terrain à l’abandon

Pourtant ce terrain n'a rien d'une prairie verdoyante, ni même d'un espace où les habitants se retrouvent. C'est à cause de la municipalité qui ne l'a pas entretenu pour Serge Blanc, un des voisins : "avant nous faisions de la pétanque, je me souviens même qu'il y a encore quelques années des petites mamies venaient faire du tricot, mais la mairie n'a pas du tout entretenu cet espace et aujourd'hui plus personne n'en profite".

Le maire explique qu'il vend une partie du terrain pour financer la rénovation du reste de cet espace

Pour le maire Eric Berlivet, c'est la faute aux habitants si ce terrain ne ressemble plus à rien : " tous les habitants viennent avec leurs chiens pour les faire déféquer, ce terrain est rempli de crottes, ! Il faut vraiment faire quelque chose ". Le maire qui explique qu'il vend un tiers de ce terrain afin de financer la rénovation de l'autre partie : "La mairie va vendre la partie basse de ce terrain à un promoteur privé, il va construire deux petites maisons. Avec l'argent de la vente, nous allons réhabiliter ce square, planter des arbres, installer un terrain de pétanque, un espace détente et un espace canin". Pour le maire les habitants se trompent donc de combat, mais les riverains, eux, préviennent ils continueront le combat pour empêcher cette vente.