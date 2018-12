Des riverains de Tourlaville excédés par les odeurs de "poisson pourri" de l'usine Nutrifish

Des riverains de Tourlaville sont en colère. Ils n'en peuvent plus des odeurs de poisson pourri ! 80 personnes se sont réunies ce samedi pour un concert de casseroles devant l'usine Nutrifish à Tourlaville.

Environ 80 personnes on tapé sur des casseroles devant l'usine pour dénoncer une "pollution olfactive"

Depuis deux ans le site de Nutrifish à Tourlavile traite les déchets des poissonneries. Le problème c'est que l'activité rejette un fumet de poisson avarié aux alentours, qui se fait plus ou moins sentir en fonction de la direction du vent.

Riverains et professionnels du tourisme n'en peuvent plus de ces mauvaises odeurs. Ils l'ont fait savoir à grands coups de bruits de casseroles et de masques sur le nez.

Derrière son masque en papier, Nadège, une riveraine qui habite à 300 mètres de l'usine explique "parfois ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres en été quand il fait chaud."

La préfecture a pourtant exigé de la direction de l'usine qu'elle fasse les travaux nécessaires, notamment en installant un filtre à charbon. Elle avait jusqu'en juin "mais les odeurs n'ont pas diminué", d'après l'un des organisateurs.

Les manifestants ont fait signer une pétition qu'il déposeront à la préfecture pour qu'elle fasse respecter cette mise en demeure relative aux travaux.