Romainville, France

Ils se sont donnés rendez-vous ce mercredi à 15 heures devant le pôle financier et santé du Tribunal de Grande Instance de Paris (dans le 9e arrondissement) pour déposer plainte avec constitution de partie civile contre x pour "mise en danger de la vie d'autrui". Sept riverains du site de l'ancienne usine Wipelec de traitement chimique des métaux lourds, et une association de ce quartier de Romainville, en Seine-Saint-Denis, ont donc décidé de saisir à nouveau la justice pour dénoncer la pollution dont ils sont victimes.

Une première plainte en juin 2016

En juin 2016, déjà, 32 habitants et deux associations de riverains avaient déposé plainte au parquet de Bobigny mais "pour l'instant elle n'a pas abouti" dénonce Vincent Pruvost, vice président de "Romainville Sud", l'association du quartier. Il espère avec cette constitution de partie civile, accéder au dossier d'instruction et "démontrer les responsabilités sur la dramatique gestion du site pollué de Wipelec".

23 cas de cancers dans le voisinage immédiat, 21 mortels

Dans le voisinage de l'ancienne usine, l'ARS (agence régionale de santé) a diligenté une enquête épidémiologique dont les résultats se font attendre. "Il y a beaucoup d'habitants qui ont perdu des membres de leur famille" raconte Charlotte (prénom d'emprunt), membre de Romainville Sud. Elle participé au porte à porte de l'ARS et a fait les comptes : "on est arrivé à un 23 cancers, dont 21 décès et des problemes respiratoires forts". L'ARS promet à France Bleu Paris, que les résultats de l'enquête seront rendus publics "à la fin du premier semestre"

Cyanure, hydrocarbures et métaux lourds dans les sols et eaux souterraines... A Romainville, j'ai rencontré des citoyennes qui se mobilisent pour faire toute lumière sur la #pollution industrielle qui contamine leur quartier et a provoqué de nombreux cancers, AVC et décès. #SSD93pic.twitter.com/YO4m7tn2Hs — Sabine Rubin FI 93.9 (@SabineRubinFI93) February 13, 2018

"On a beaucoup de mal à avoir de véritables informations" dénonce Vincent Pruvost. Pourtant depuis mai 2017, le site est en cours de dépollution. Une vaste tente blanche a été installée pour délimiter une zone de confinement et des camions excavent la terre polluée pour la traiter.

Des taux "140 fois au dessus de la norme"

Un voisin a cependant filmé un camion benne sortir du site, sans bâche, rempli de terre qu'il déverse ensuite à l'extérieur. La vidéo pose question d'autant que des résultats d'analyse de l'air chez certains riverains ont montré des taux de trichloroéthylène en augmentation depuis le début des travaux de dépollution. "On a des taux 140 fois au dessus de la norme" dénonce Sébastien Tirloir, également vice président de "Romainville Sud" : "on a l'impression d'être des rats de laboratoire, car ils font une dépollution et à la fin on fera le bilan, sauf c'est nous qui sommes exposés!"

La dépollution du site est encadrée, selon la préfecture

Contactée, la responsable des installations classées à la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) de la préfecture de Seine-Saint-Denis, Isabelle Griffe, assure que de nouvelles mesures ont été effectuées dans les habitants concernées depuis et sont "rassurantes", car en baisse. Selon elle, la dépollution du site ne peut pas expliquer une augmentation des taux de polluants dans les habitations.

En tout cas, pour alerter sur le problème, les riverains de l'ancien site Wipelec appellent au rassemblement ce jeudi à 15h pour le dépôt de leur plainte. La constitution de partie civile leur permettra d'accéder au dossier d'instruction, pour espérer déterminer des responsabilités pénales à la pollution du quartier. Des riverains de l'usine SNEM de Montreuil ont aussi promis de venir les soutenir.

A VOIR | A partir de 24 minutes, ce reportage d'Envoyé spécial, sur France 2, évoque la situation du quartier