Des ruchers décimés : des apiculteurs isérois s’interrogent

Dans certains secteurs du département, des apiculteurs ont vu mourir leurs abeilles au sortir de l’hiver, un phénomène massif et inhabituel.

La production de miel cette année en Isère sera-t-elle meilleure que l'an dernier? Rien n'est moins sûr. Les conditions météorologiques en 2016 avaient contribué à faire chuter d'un tiers la production. Mais cette année, dans certains secteurs, les apiculteurs ont constaté au sortir de l'hiver une forte mortalité de leurs ruches.

Marcel Colomb, apiculteur à Chèzeneuve, a ainsi vu disparaître ses six ruches, les unes après les autres. Il y a deux ans déjà, et amateur éclairé, avait subi une surmortalité anormale de ses abeilles. Autrefois, c'était tellement plus simple : « mon père avait toujours deux ruches au fond du jardin, qui marchaient toujours. On n’avait aucun soin particulier durant l’hiver. Et là, aujourd’hui on a des techniques modernes, on surveille leur alimentation pendant l’hiver, et malgré tout elles meurent. »

Même constat chez Henri Pilloix à quelques kilomètres de là, à Roche. Ses cinq colonies d’abeilles sont mortes. Une hécatombe qu’il a prise en photo. Rien ne laissait présager une telle issue. Ses abeilles avaient bien supporté l’hiver, il leur avait donné des pains de candi pour les nourrir. Et puis elles sont mortes, « au moment du démarrage du colza », note l’apiculteur. Y aurait-il eu dans les parages un épandage de pesticides dans les cultures ?

Des centaines d'abeilles mortes au fond d'une ruche à Roche -

Pesticides, pollution aérienne, les avis divergent

Marcel Colomb, lui, envisage une autre raison. La pollution aérienne, théorie soutenue par un avio-climatologue, Jacques Fabry, qui depuis une dizaine d’années étudie l’impact du trafic aérien sur le climat. Marcel Colomb l’a rencontré. « Il est convaincu que la lumière du soleil est perturbée par un voile de pollution liée à l’activité aérienne. Les abeilles qui se dirigent par une lumière solaire optimum perdent tous leurs repères, et ne reviennent plus. Ou quand elles reviennent elles sont épuisées et meurent. » Un avion qui vient de décoller de Lyon-Saint-Exupéry passe justement au-dessus de la commune. Intéressé par cette hypothèse, l'apiculteur a même rédigé un article à paraître dans le prochain bulletin municipal.

Décidément, rien n'est épargné aux abeilles, pesticides, frelon asiatique, parasite varoa, et même les avions qui s'en mêlent. Bonne nouvelle tout de même pour les apiculteurs : le Premier ministre a confirmé ce lundi 25 juin, que les insecticides de la famille des néonicotinoïdes resteraient interdits en France. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, souhaitait dans certains cas autoriser à nouveau l'usage de ces pesticides surnommés "tueurs d'abeilles".

Pour mieux cerner la problématique, l'association d'apiculteurs Abeille dauphinoise, souhaite collecter toutes les déclarations de pertes de ruches. Nos deux apiculteurs ont reconstitué quelques ruches avec de nouveaux essaims, parfois offerts par des confrères. Henri Pilloix, lui, a repéré dans un bois un tronc de châtaigner dans lequel loge une colonie sauvage. Elle a l'air en pleine forme, et ça fait dix ans qu'il l'observe toujours au même endroit. Il y a donc au moins quelque part, des abeilles qui se portent bien.