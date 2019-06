Des ruches installées devant la mairie de Caen

Caen, France

Dans la matinée, six panneaux de bois sont livrés pour mettre en place le rucher. Il est monté en hexagone (pour représenter une alvéole de ruche) et hébergera cinq ruches de l'association Les Petits Carrés de Caen qui développe des jardins et des ruches de quartier.

Les murs du rucher seront montés en forme d'hexagone pour représenter uen alvéole © Radio France - Marianne Yotis

Sept membres de l'association se sont mobilisés pendant deux heures pour poser les bases du rucher. Les abeilles seront installées d'ici le 3 juillet, date de l'inauguration de la structure.

Il a bien fallu 2 heures aux membres de l'association pour décharger et monter les panneaux... qui pèsent plus de 250 kilos! © Radio France - Marianne Yotis

L'opération a coûté 10 000 euros (8 000 euros pour la construction , 1 000 euros pour les abeilles et 1000 euros pour les ruches). L'association a financé les abeilles et les ruches mais a bénéficié d'une aide de la société Biocombustibles qui a financé les panneaux de bois.

"Nous sommes une entreprise qui favorisons le bois-énergie donc tout ce qui a trait à la préservation des abeilles qui sont des pollinisateurs des arbres, ça nous tient à cœur. Surtout que c'est un projet local donc quand l'association nous a sollicité on a dit oui tout de suite", explique Jean-Baptiste Quentin, chargé de communication du groupe Biocombustibles

Des animations pour sensibiliser le public

Depuis 2011, les Petits Carrés de Caen se bat pour la préservation des abeilles. Un enjeu majeur pour l'environnement pour Luc Duncombe, président de l'association qui est régulièrement alertée par les apiculteurs sur la disparition des abeilles.

"Les abeilles sont mises en danger par les facteurs de pollution, de l'évolution climatique et de nouveaux prédateurs comme le frelon asiatique. Tous ces éléments menacent même leur existence", précise Luc Duncombe

Une menace qui pourrait, à terme avoir de graves conséquences.

"On sait que si les pollinisateurs n'existaient plus il faudrait injecter à l'échelle mondiale 153 milliards de dollars de plus pour essayer de créer les conditions d'une pollinisation correcte uniquement pour les espèces végétales que nous consommons. Il y a aussi un risque sur toute la chaîne alimentaire puisque les animaux qui se nourrissent de ses plantes disparaîtraient puis progressivement leurs prédateurs", ajoute-t'il.

Luc Duncombe, le président de l'association Les Petits Carrés de Caen, prend les mesures sur le plan du rucher. © Radio France - Marianne Yotis

C'est pourquoi il est important de se mobiliser selon lui et d'inviter le public à faire de même à travers des actions.

Le rucher sera équipé de fenêtres pour que les curieux puissent observer les abeilles. Durant l'été, 4 visites seront prévues par l'association Les Petits Carrés en Caen. Chacun pourra enfiler une combinaison et des gants pour entrer dans le rucher, accompagné d'un apiculteur.

Les membres de l'association seront présents pour donner des explications sur le mode de vie des abeilles, le respect de leur environnement et la menace qui pèse sur elles.

"On a fait beaucoup d'animations sur d'autres sites, avec des visites de prévues pour les écoles et les centres aérés et ça se passe toujours très bien, les enfants sont curieux et sont contents de revenir à la maison avec leur petit pot de miel. Maintenant ils faut voir si les adultes suivront aussi", raconte Amélie Perennoud, membre de l'association.

Les visites seront organisées les vendredis 12 et 26 juillet, 23 août et 6 septembre.