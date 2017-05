Des ruches installées en plein centre commercial à Dechy

Depuis quelques années, des ruches apparaissent en ville, sur les toits des immeubles, dans les entreprises, etc... pour sauver les abeilles menacées de disparition. Trois ruches viennent d'être installées dans un centre commercial de Dechy. C'est la belle histoire du jour de France Bleu Nord.

Il faut sauver les abeilles ! Ces insectes menacés par les pesticides, les monocultures, les nouveaux prédateurs, comme le frelon asiatique... Saviez-vous que l'abeille contribue à 30 à 40% de notre alimentation quotidienne au travers de la pollinisation ? Pour préserver la biodiversité, sauver les abeilles, des entreprises, des collectivités introduisent des ruches en milieu urbain.

C'est le cas de l'entreprise Frey, propriétaire du parc commercial du Luc, à Dechy. Elle a fait installer ce mardi trois ruches, dans un petit espace vert sur le parking de ce centre commercial. Un objectif : la sensibilisation du public, comme l'explique Ronan de Kervenoaël, directeur général d'Apiterra, l'entreprise qui fournit et s'occupe de ces abeilles : "Un endroit comme ça brasse beaucoup de monde. Des panneaux expliquent la problématique de l'abeille, la démarche de Frey en terme de biodiversité et sensibilisent les adultes comme les enfants à la problématique apicole".

Et la sensibilisation va encore plus loin puisqu'une fois les ruches installées, elles serviront à des opérations à destination du grand public, avec des animations pour des écoles par exemple.

Ça fait 60 000 nouvelles copines ! - Julie Pinault, apicultrice

L'installation à proprement parler se fait assez rapidement. Une apicultrice - Julie Pinault - gère l'opération. Elle arrive directement de Metz avec les trois ruches dans le coffre de son petit utilitaire. Julie revêt la tenue des apiculteurs pour se protéger, elle prépare l'enfumoir pour produire la fumée qui va calmer les abeilles et elle installe les ruches une par une, les attache pour parer à un éventuel coup de vent. Elles sont placées dans un bassin de rétention, un peu en contrebas et cerné d'une haie, conformément à la législation.

Davantage de fleurs à butiner en ville

Julie Pinault explique que ces quelques 60 000 abeilles - 20 000 par ruche - ne vont pas regretter la pleine nature : "elles sont même mieux ici parce qu'en ville il fait beaucoup plus chaud, on n'a pas de produits chimiques et on a beaucoup plus d'essences d'arbres, du coup, elles ont un panel de fleurs à butiner beaucoup plus grand qu'en en campagne où il y a de la monoculture et où elles se retrouvent avec uniquement du colza ou uniquement telle ou telle plante. C'est comme si, nous, nous mangions tous les jours la même chose ! Et la pollution des voitures ne les dérange pas du tout : regardez, les ruches parisiennes sont celles qui produisent le plus de miel alors que c'est la ville la plus polluée !"

Une fois installées, les abeilles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Julie Pinault viendra vérifier toutes les trois semaines environ que tout va bien. Récolter le miel aussi. Chaque ruche peut produire 15 à 20 kilos de miel par an. Ce miel sera redistribué gratuitement par le centre commercial lors des animations qu'il organisera autour de ces abeilles.

Aucun risque pour le public

Vous n'avez aucune crainte à avoir si vous avez vos habitudes au parc commercial du Luc, à Dechy. "L'abeille va exclusivement sur les fleurs, explique Julie Pinault. Ce n'est pas comme la guêpe qui vient manger votre glace ou boire votre coca quand vous vous promenez, ça n'a rien à voir. En plus, ces abeilles vont s'envoler au-dessus d'une haie de deux mètres donc elles ne passeront même pas par le parking. Et puis elles ne piquent qu'en cas d'urgence, quand elles n'ont pas le choix puisqu'elles meurent après".

Et puis si ça peut vous rassurer, l'entreprise Apiterra a choisi une souche d'abeille, la Frère Adam, réputée pour sa douceur... Ce centre commercial n'est pas un cas isolé, d'autres entreprises ou collectivités accueillent des ruches, comme la Sauvegarde du Nord, à Lille par exemple. Apiterra a, à ce jour, installé 500 ruches dans toute la France, en Belgique et au Luxembourg.