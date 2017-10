Des ruches installées à deux pas du centre-ville de Châteauroux

La ville de Châteauroux dans l'Indre vient de signer une convention avec un apiculteur de Montierchaume pour installer des ruches en milieu urbain.

C'est une première à Châteauroux : la ville a donné son accord pour installer des ruches à Belle-Isle, à deux pas du centre-ville. Ces dix ruches ont été positionnées au niveau du chemin de la baignade, près du verger conservatoire et des jardins familiaux. Une convention a été signée en ce sens entre la ville et Julien Martin, apiculteur de Montierchaume.

Une expérimentation loin des grandes cultures

"Le but c'était de vraiment m'éloigner au maximum des grandes cultures, de ce que je fais habituellement c'est-à-dire colza, tournesol, sarrasin... les couper au maximum de ça et les laisser se débrouiller en ville pour voir ce que ça donne", explique Julien Martin. D'habitude il fait butiner ses abeilles à la campagne. Il possède 500 ruches dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de Châteauroux.

Elle iront butiner jusqu'à Saint-Maur" (l'apiculteur)

"Au Printemps je pense qu'elles auront quand même accès aux champs de colza du côté de Saint-Maur, tout le long de la coulée verte il y a plein de fleurs blanches, plein de pollen... là elles sont dans un verger conservatoire donc il y aura beaucoup de fleurs de fruitiers et puis en ville il y a les massifs floraux".

Les abeilles plus heureuses en ville qu'à la campagne

"Aujourd'hui en ville il y a beaucoup moins de traitement phytosanitaire qu'à la campagne, une température un peu plus élevée, donc plus propice au développement des colonies, et l'étalement des floraisons des arbres et des fleurs qui est plus intéressant pour les abeilles", explique Christelle Germain, directrice des espaces verts à Châteauroux métropole.

La ville met le lieu à disposition à titre gracieux et s'occupera de l'entretien des 80 mètres carrés attenant au rucher. La première récolte de ce miel urbain devrait avoir lieu fin avril. Les pots seront vendus au Rucher, la boutique de Montierchaume. Des visites de sensibilisation à l'écologie et au métier d'apiculteur seront organisées au Printemps 2018 pour le public.