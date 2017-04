Des scientifiques mesurent l'érosion sur les plages catalanes

Des chercheurs du BRGM font des relevés cette semaine sur le littoral des Pyrénées-Orientales, pour mesurer l'impact de l'érosion, et voir si les brise-lames ou autres dispositifs sont efficaces.

Il y a comme un grain de sable sur le littoral... Avec l'érosion, nos plages se réduisent d'années en années. Une campagne de mesures a commencé mardi dernier et se poursuit jusqu'à la fin de la semaine prochaine sur le littoral des Pyrénées-Orientales. Quatre scientifiques du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) Occitanie, mesurent la largeur de la plage, pour dessiner le trait de côte, la limite entre la mer à et le sable, et évaluer l'érosion.

Equipés d'un drone, les chercheurs sillonnent également la plage sur un quad, munis d'un GPS et d'une antenne. Ils réalisent des relevés topographiques au centimètre près des plages et des fonds marins inférieurs à 10 mètres. Ils circulent pour celà avec un bateau équipé d'une sonde.

En 60 ans, la Méditerranée a gagné une trentaine de mètres sur nos côtes, à cause de l'urbanisation et de la construction dans les années 1950 et 1960 de zones portuaires. Et malgré les aménagements, la mise en place d'épis ou d'enrochement, certaines communes comme Le Barcarès ou Sainte-Marie-la-Mer sont obligées régulièrement de rajouter du sable.