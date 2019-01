Des tags anti-GCO tracés sur la façade de la mairie de Vendenheim

Vendenheim, France

La façade de la mairie de Vendenheim, commune de l'Eurométropole de Strasbourg, a été taguée durant la nuit de lundi à mardi. Les slogans inscrits à la peinture noire dénoncent le projet de GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg, autoroute à péage qui doit passer à proximité de Vendenheim. Ils citent nommément le premier magistrat de la commune, Philippe Pfrimmer. Les inscriptions font allusion à l'abattage en cours des arbres de la forêt du Krittwald par un sous-traitant du groupe Vinci, la société qui porte ce chantier d'autoroute.

Tes tags hostiles à la construction du GCO - DR

"Des khmers verts en action"

« Je suis amer. Les limites sont une nouvelle fois dépassées ! " commente le maire de Vendenheim, Philippe Pfrimmer dans un communiqué. "Une petite poignée d’anti-système, d’anarchistes, de khmers verts sont en action. Force est de constater que certaines personnes ne font plus la part des choses, que le climat délétère qui règne depuis des mois et des mois, et qui est savamment entretenu, a ce genre de conséquences. Des investigations sont en cours. J’espère que l’auteur sera appréhendé »

La gendarmerie de Mundolsheim a procédé aux constatations d'usage.

