Des taux de glyphosate très élevés retrouvés dans les urines des pisseurs volontaires du collectif de Saint-Étienne

La Talaudière, France

Leur taux de glyphosate épinglé sur le tee-shirt, les pisseurs volontaires se promènent entre les stands du marché de La Talaudière, très fréquenté les samedis matins, pour provoquer la discussion. Christian, par exemple, affiche un taux de 3 nanogrammes par millilitre de sang. Cet habitant d'Unieux qui mange bio et fait attention à lui a peut-être une explication "je suis un vieux Vététiste qui se promènent beaucoup dans la campagne et qui de temps en temps voit des agriculteurs en train de pulvériser, donc on en respire".

Reportage de Mathilde Montagnon

Le 25 mai dernier, 22 habitants de Saint-Étienne Métropole ont participé à un prélèvement d'urine pour rechercher des traces de glyphosate. Les résultats ont été dévoilés ce samedi. Tous les échantillons sont positifs, contenant de 0.3 à 3.2 ng/ml. La valeur maximale autorisée pour un pesticide dans l’eau est de 0.1 ng/ml.

Zoria, habite à Saint-Genest-Malifaux, c'est elle qui détient le record avec un taux de 3.2 ng/ml.

Les 22 pisseurs du collectif de Saint-Étienne vont porter plainte dans les prochaines semaines pour mise en danger d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. En France, déjà 2 400 personnes ont déposé la même plainte.