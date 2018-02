Les températures étaient toutes en dessous de moins cinq degrés ce mardi matin sur l'Hérault. Certains records de froid ont été battus à Saint-André de Sangonis et Béziers. Météo France attend la neige pour mercredi.

Hérault, France

Comme annoncé, ce mardi 27 février est bien le jour le plus froid de cet hiver sur le département de l'Hérault, avec de fortes gelées généralisées partout (températures minimales partout inférieures à -5°C même en bord de mer).

Les valeurs relevées en ce lever du jour sur les stations de Météo-France dans le département de l'Hérault sont de :

- -12.1°C au Caylar et - 12,3°C à la Vacquerie, 2 stations du causse du Larzac

et en plaine :

- -11,3°C à Saint-Martin-de-Londres

- -10,2°C à Saint-André-de-Sangonis ( l'ancien record de -9,2°C relevé le 1er mars 2005 est battu)

- -8,3°C à Saint-Jean-de-Minervois

- -7,8°C à Bédarieux

- -7,5°C à Pézenas

- -7,4°C à Béziers (domaine de Courtade), le record de -7,2°C le 15 février 2010 est battu. Mais le record annuel est encore loin, à -16,0°C le 16 janvier 1985

- -6,4°C à Montpellier (aéroport)

- -5,6°C à Sète

Il faut remonter à 2005 pour trouver des gelées aussi tardives

Certes ces températures ne sont pas exceptionnelles en hiver mais tout de même pas très fréquentes, on ne les avait pas connues depuis début février 2012.

Et il faut même remonter à l'année 2005 pour trouver un tel froid aussi tardif (après un 25 février) : c'était alors entre les 26 février et 2 mars avec des valeurs du même ordre, voire plus froides, que celles de ce mardi matin.

De la neige attendue en plaine mercredi

Dès mardi matin les températures vont un peu monter,maisl'épisode hivernal n'est pas fini loin de là, car le temps va devenir très perturbé au cours des 2 prochains jours, demain mercredi et jeudi notamment.

La neige va faire son apparition, même en plaine et la situation sera très difficile sur les routes et dans les villes avec un risque de pluies verglaçantes demain matin, de la neige non seulement demain matin mais aussi probablement durant la nuit de mercredi à jeudi.

De plus les quantités de précipitations risquent d'être conséquentes sur notre département de l'Hérault.

(avec Météo France, Roland Mazurie)