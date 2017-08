Des tenues blanches radioactives dans la décharge de Flamanville

Dans la Manche, à Flamanville, EDF indique avoir déclaré vendredi auprès de l'Autorité de Sûreté nucléaire, un Evénement Significatif Environnement. Ce serait un événement bénin, directement lié à la découverte d'une décharge datant d'une trentaine d'année.

Cette décharge avait été mise au jour lors de travaux de terrassement pour l'aménagement d'un parking. Elle date d'il y a 30 ans, à l'époque de la construction des deux premières tranches de la centrale nucléaire manchoise. Parmi les déchets retrouvés figuraient quelques tenues blanches. Elles avaient été extraites puis contrôlées et aucune trace de radioactivité particulière n'avait alors été constatée. Mais le 27 juillet dernier, de nouveaux contrôles plus poussés ont fait apparaître ce que la direction qualifie de "micro traces de radioactivité artificielle, d'un niveau comparable à celui constaté naturellement dans l'environnement". Rien de grave selon EDF mais ces déchets n'ont pas à se trouver dans cette décharge. Ils auraient dû intégrer une filière de retraitement adaptée.

Avec 30 ans de retard, l'erreur va être réparée. EDF a stoppé le chantier du parking et va procéder à des carottages pour déterminer les limites de l'ancienne décharge. Si l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) donne son aval, elle sera vidée et les éventuels autres déchets radioactifs acheminés vers les centres de stockage de déchets non conventionnels.