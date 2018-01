le havre

Souillée et jonchée de déchets après le passage de la tempête Eleanor ces derniers jours, la plage du Havre est nettoyée depuis vendredi matin par de nombreux citoyens qui ont répondu à l'appel lancé par la mairie. Près de 500 havrais/es se sont rendus sur place toute la journée. Trois poids lourds ont été mobilisés ainsi que 60 agents municipaux pour cordonner l'opération. Au total : plus de 42m3 de déchets mélangés et plus de 35m3 de déchets incinérables ont été récoltés.

De nombreux morceaux de bois flottant ont été ramassés © Radio France - Bertrand Queneutte

Anne-Carole, professeur de SVT au Havre : "C'est de la folie ! C'est la première fois que je vois la plage dans cet état"

Près de 100m3 de déchets ont été ramassés en une journée sur la plage du Havre © Radio France - Bertrand Queneutte

Ilona, avec sa maman : "J'ai trouvé du caoutchouc, du plastique. C'est important de nettoyer, d'éviter qu'il y ait de la pollution."

Une nouvelle opération de ce type est organisée ce samedi, à partir de 10h. La mairie remercie tous les bénévoles et appelle les prochains volontaires à ne pas jeter le mobilier urbain, type caillebotis le long de la plage, puisqu'il sera remis en place.

Anne, volontaire : "C'est Le Havre, on aime notre mer. Il faut en prendre soin (...) On ramasse du polystyrène, des pneus, des brosses à dent, des objets de la vie quotidienne (...) Il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Donner une heure de son temps, ce n'est pas grand chose."